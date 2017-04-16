Haber: Aysun Beykoz

Dostluk Turnuvası’nda haftasonunda oynanan maçlarda Orman Müdürlüğü Bolu Barosu’nu 2-1, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü de aynı sonuçla Belediye’yi mağlup etti. Diğer yandan Milli Eğitim Müdürlüğü, Adliye’yi 2-0, İtfaiye ise Avukat Katipleri takımını 2-1’le geçti. Bugünkü maçların 17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanacağı turnuvada günün maç programı şöyle:

17 Nisan Pazartesi

18.30: Gazeteciler-Tarım İl Müdürlüğü

20.30: İl Özel İdare-Barilla