Voleybolda karar verildi!

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Vestel Venus Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi’ni mevcut haliyle tescillediklerini ve bu sezon için şampiyon çıkmayacağını söyledi. Üstündağ, TVF Yönetim Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Corona virüs salgını nedeniyle play-offların mücbir sebeple oynanamayacağını belirten Üstündağ, "Ligleri bu haliyle tescil ettik. Şampiyon değil sıralamayı belirledik. Küme düşme olmayacak. Erkekler ve Kadınlar 1. Lig’de final grubuna kalan 4 takım en üst lige çıkacak. Önümüzdeki yıl ligleri 16’şar takımla oynayacağız." dedi. Aldıkları kararın spor ve voleybol camiasına hayırlı olmasını dileyen Mehmet Akif Üstündağ, şu ifadeleri kullandı: "Yıllardır spor ve camia içinde olan bir tecrübemiz var. İlk günden bugüne kadar sözümüzün arkasında durduk. Biz, ’Paylaşımcı, samimi ve şeffaf olacağız.’ dedik. Bu kararı kulüplerimizle paylaştık. Tabii ki bu kulüplerin içinden 1-2 kulüp ’Sağlık şartları da iyi olursa oynarız.’ dedi. Ancak görüştüğümüz tüm kulüpler sağlık şartlarının oluşması şartını söyledi. Bugün sağlık şartlarının oluşma durumu malum. Önümüzü göremiyoruz. Bizim bir artımız var. Camiaya herkesin mutlu olacağı, kimsenin mutsuz olmayacağı bir karar üzerinde çalıştığımızı söylemiştim. Bu kararın camiayı mutlu ettiğini, Anadolu’ya voleybolu daha çok yayacağımızı düşünüyorum. Lig bu sezon oynanmadıktan sonra önümüzdeki sezonun erken başlamak kaydıyla takım sayısının fazla olması bizi rahatsız etmeyecek."