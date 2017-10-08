Haber: Gönül Olutürk

Altınordu maçında sonradan oyuna giren ve kaçırdığı yüzde yüz pozisyonla mağlubiyetin gelmesinin etmenlerinden biri olarak düşünülen Te Vrede'nin kadro dışı kaldığı, U21 takımı ile idmanlara çıkacağı, anlaşma halinde kulüpten bonservisi verilerek ayrılacağı gelen bilgiler arasında. Pazartesi akşamı özel bir kanalda canlı yayına çıkan Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı futbolcunun durumu hakkında hocadan rapor alıp, salı günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında futbolcunun durumunun netleşeceğini söylemişti.