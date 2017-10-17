Haber: Semih BAYKAL

Geçtiğimiz hafta performansından dolayı Vrede, Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa tarafından kadro dışı bırakılmıştı ve U – 21 takımıyla antrenmanlara çıkmıştı. Daha sonraBoluspor Kulübü yönetim kurumu ve teknik heyet raporu doğrultusunda kadro dışı bırakıldı. Boluspor Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel Futbol Takımı kadromuzda bulunan Mitchell te Vrede ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi fesh edilmiştir. Mitchell te Vrede’ye futbol kariyerinde başarılar dileriz.”

VredeBoluspor formasıyla TFF 1.Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında toplam 12 maça çıktı ve sadece 2 gol kaydetti.