Haber: Esra Öztürk

Vural, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, 9 pozisyon buldukları müsabakada rakiplerine 2 pozisyon imkânı tanıdıklarını kaydetti. Müsabakanın ikinci yarısında Umut'la buldukları golle oyunun kontrolünü tekrar ele geçirdiklerini belirten Vural, şöyle konuştu:

"Gosso'nun arka adalesindeki sorunu çözemiyoruz. Orta sahada çok alternatifimiz yok. Murat da sakatlıktan çıktı, o mevkide Lokman çaba gösterdi, görevini yapmaya çalıştı. Mücadeleci bir müsabaka, 2-0 önde bitirdik. Maçın birinci devresi bitti, 2-0 önde bitirdik. Çok büyük bir avantaj, avantajı korumak için ona özel bir oyun tarzıyla mücadele edeceğiz. Oyuncularımı kutluyorum. Önemli bir noktada form yakaladık. Ben bu takıma güveniyorum, inanıyorum. Eşi enderi zor bulunan bir taraftarımız var, Süper Lig'i renklendirmek adına Göztepe'nin orada olması gerekiyor."