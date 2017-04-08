Haber: Esra Öztürk

Yılmaz Vural şunları söyledi; “Oyunu 3. bölgede iyi oynayıp karșılașmayı kazanmayı planlamıștık ama maça anlamsız top kayıpları ile bașladık. Oyunu dengelediğimiz dakikalarda ilk yarı sona erdi. İkinci devre 80.dakikada çok net bir pozisyonu değerlendiremedik. Bugün maalesef istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Șanssız da bir gün geçirdik, 3 oyuncu değișikliğini de sakatlıklar yüzünden yaptık. Deplasmanda kazanma alıșkanlığı yakalamamız gerekiyor. Kalan maçlarda daha çok deplasmanda olacağız bu yüzden hatalarımız üzerine çalıșarak dersler çıkaracağız.”

Soner Dikmen ise şöyle konuştu; “90 dakika boyunca ortada olan bir maçtı. Son dakikalarda golü kalemizde gördük. Buradan galibiyetle ayrılmak istiyorduk. Önümüzdeki maçlarda iyi oynayarak kendimizi affettireceğiz.”