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    • Vural,”Deplasmanda kötüyüz”

    Boluspor karșılașmasının ardından Teknik Direktörü Yılmaz Vural ve oyuncu Soner Dikmen değerlendirmelerde bulundu.

    07 Nisan 2017 Cuma 22:47
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    Vural,”Deplasmanda kötüyüz”

    Haber: Esra Öztürk

    Yılmaz Vural şunları söyledi; “Oyunu 3. bölgede iyi oynayıp karșılașmayı kazanmayı planlamıștık ama maça anlamsız top kayıpları ile bașladık. Oyunu dengelediğimiz dakikalarda ilk yarı sona erdi. İkinci devre 80.dakikada çok net bir pozisyonu değerlendiremedik. Bugün maalesef istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Șanssız da bir gün geçirdik, 3 oyuncu değișikliğini de sakatlıklar yüzünden yaptık. Deplasmanda kazanma alıșkanlığı yakalamamız gerekiyor. Kalan maçlarda daha çok deplasmanda olacağız bu yüzden hatalarımız üzerine çalıșarak dersler çıkaracağız.”

    Soner Dikmen ise şöyle konuştu; “90 dakika boyunca ortada olan bir maçtı. Son dakikalarda golü kalemizde gördük. Buradan galibiyetle ayrılmak istiyorduk. Önümüzdeki maçlarda iyi oynayarak kendimizi affettireceğiz.”

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