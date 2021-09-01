Vurduğunuz sayı olsun

Haber: Yasin Bilgi

Gruplarda 5 maçının tümünü kazanan ve yalnızca Romanya'ya bir set veren Filenin Sultanları, son 16 turunda ise Çekya'yı 3-1'lik skorla elemişti. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Polonya'yı da 3-0 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.

Millilerimizin rakibi Sırbistan - Fransa maçının galibi olacak.

Filenin Sultanları yarı finalde!

Türkiye- Polonya: 3-0 | Maç sonucu

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya ile karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları, rakibini 25-18, 25-14 ve 25-23 setlerle 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Milliler, yarı finalde Sırbistan - Fransa maçının galibiyle karşılaşacak.

1. Set sonucu: Türkiye 25-18 Polonya

2. Set sonucu: Türkiye 25-14 Polonya

3. Set sonucu: Türkiye 25-23 Polonya

Yarı final ve final Sırbistan'da!

Çeyrek final ile yarı final karşılaşmaları da 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacak. Şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.