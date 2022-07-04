Wimbledon'da çeyrek finalistler belli oldu

Haber: S. Özge Yücel

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon grand slam tenis turnuvasının 7. günü maçları sona erdi.

Tek erkeklerde dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan Djokovic, dünya 104 numarası Hollandalı Tim van Rijthoven'i 6-2, 4-6, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenerek çeyrek finale kaldı. Sırbistanlı tenisçi, bu turda 10 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner ile karşılaşacak.

Tek kadınlarda, sezonun formda tenisçilerinden dünya 2 numarası Tunuslu Jabeur ise 24 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens'i 7-6 ve 6-4'lük setlerin ardından 2-0'la geçerek çeyrek finalde Çek Marie Bouzkova'yla eşleşti.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2022, 09:42