Wing Tai Ortak Antrenmanı Bolu’da Yapıldı

Haber: C.Kutay Aykan

Wing Tai Federasyonu başkanı Sabri Damar, teknik kurul başkanı Emrah SARICAER, merkez hakem kurulu başkanı İlker Akbayır, organizasyon kurulu başkanı Ömür Mühürcüoğlu, federasyon beslenme danışmanı Melih Demirci, Düzce Wing Tai il temsilcisi Gamze Gül başta olmak üzere iki ilin de Minik-Yıldız-Ümit-Genç-Büyükler kategorisi sporcuları Wing Tai temel teknikleri, müsabaka kural ve taktiklerinin işlendiği seminer niteliğindeki ortak antrenmanda buluştu. 2,5 saat süren antrenmanın sonunda kurul başkanlarının konuşmaları ve fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

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