ÇİM İÇİN 2 AY GEREKLİ

Samsunspor'un yeni mabedi 33 bin 919 kişilik 19 Mayıs Stadyumu'nun ikinci yarının ilk iç saha maçına yetişememe ihtimali gündeme bomba gibi düştü. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın 'ilk maça yetişsin' talimatına karşı, bazı çalışmaların sonlanamayacağı ifade edildi. Özellikle serilen çimin tamamen kök salması için yaklaşık 2 aya daha ihtiyaç olduğu, en büyük nedenin ise bu durum olarak gösterildiği öğrenildi. Görevliler, çimin tamamen kök salmadan maç oynanmasına karşı olduğu 27 Ocak'taki Yeni Malatyaspor karşılaşmasının da bu durum için büyük risk teşkil ettiğini raporla sunduğu ifade edildi.

Çimin dışında seyirci koltuklarının bir yandan üretilip, diğer yandan da monte işlemlerinin sürdüğü, ayrıca UEFA standardı için istenilen 4 bin kişilik deri Vip koltukların siparişinin de yeni verildiği belirtildi. Elektronik bilet giriş kapılarının da siparişlerinin verildiği ve en kısa zamanda kapıların gelmeye başlayacağı ifade edildi. 54 locadan şu anda sadece üçünün hazır olduğu, 3 farklı firmaya loca siparişi verildiği ve bunların da hazırlanması için en iyi ihtimalle 2 ay süreye ihtiyaç olduğu öğrenildi. Tüm bu çalışmaların ışığında stadın Malatyaspor mücadelesine değil, 19 Şubat'taki Mersin ya da 26 Şubat'taki Bolu maçına anca yetişeceği belirtildi.

HAZİRANI BULACAK

Bakanlık yetkililerinin Dünya İşitme Engelliler Olimpiyat Komitesi'nin 20 Şubat'taki Samsun ziyaretine kadar tüm bu eksikleri gidermek için çalıştığı ve stadın da ancak o sürede maç oynanabilecek hale geleceği ifade edildi. Öte yandan statta devam eden çevre düzenlemesi, AVM ve yaşam alanlarının yapımının sürdüğü, statta maç oynansa bile bu alanların tamamlanmasının mayıs sonu veya haziran başını bulacağı belirtildi. Kısacası stadın tamamen bitmesi haziran ayını bulacak. Samsunspor'un da tüm bu bilgileri değerlendirdiği, acele etmeyip gerekirse iç sahadaki Malatya, Mersin ve Bolu maçlarını eski statta oynama taraftarı olduğu öğrenildi.