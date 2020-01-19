Ya Takım Bulamazlarsa?

Haber: N.Halid Altundal

Boluspor Kulübünün Sezonun İlk yarısının sonunda resmi sitesinden İkinci yarı Hakan Canbazoğlu,Umut Gündoğan,Batuhan Altuntaş,Ozan Evrim Özenç,SAMİ Can Keskin ile yollarını ayırdığını resmi sitesinden duyurmuş ve kampa davet etmemişti. Bazı takımlarla görüştüklerini ancak anlaşamadığı belirtilen futbolcular eğer transfer yapamazsa Kırmızı-beyazlı kulüpte devam etmek zorunda. Bilindiği gibi futbolcularla sözleşmeleri devam ediyor. Maç başı anlaşma yapılan futbolcu kaldığı takdirde sadece maaş alacak ve özel bir antrenör gözetiminde ayrı çalışacak.

Sami Can Adanaspor’da

Boluspor Kulübünün sezonun ilk yarısının sonunda kadrosunda yer vermediği 5 futbolcudan 1 tanesi Spor Toto 1. lig takımlarından Adanaspor ile anlaştı. Büyük ümitlerle renklerine bağladığı Samican Keskin’den istediği performansı alamayan Boluspor kulübü İlk yarının sonunda göndermişti. Samican Keskin’i Adanaspor sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2020, 13:53