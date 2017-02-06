Haber: Erdal Tanrıverdi

Mersin idmanyurdu maçı öncesi son haftalardaki düşüş sonrası yeniden çıkışa geçmek isteyen Boluspor yönetim kurulu ve futbolcuların katıldığı yemekte bir araya geldiler. Yemekte kötü gidişata son verilmesi anlamında yapılan konuşmalar yabancı oyunculara da tek tek tercüme edilirken, tercüman Can Otay eşliğinde Bentley ile Poepon yapılan konuşmaları pür dikkat dinlediler. Açıklamalarda yeni başlangıç olarak görülen Mersin maçı öncesi iki oyuncu da şu açıklamayı yaptılar;

Rydell Poepon "Ben inanıyorum ki Mersin İdmanyurdu maçı eğer kazanırsak bizim Süper Lig'e gidiş yolumuzun başlangıcı olacak."

Bentley "Buraya çağırıldığımda tekliften dolayı çok mutlu oldum. Kulübün hedefleri bana anlatıldı. Gördüğüm kadarıyla takımda herkes elinden geleni yapıyor. Bende bu yüzden elimden geleni yapacağım. Umarım sonunda Süper Lig'e ulaşırız."