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06 Şubat 2017 Pazartesi
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    • YABANCILAR MESAJI NET ALDI

    Kırmızı beyazlı ekibin yabancı futbolcularından yeni transfer Bentley ile Poepon düzenlenen kaynaşma yemeğinde yapılan tüm konuşmaları pür dikkat dinlediler. İki oyuncu özellikle başkan Necip Çarıkcı ve Fuat hocanın açıklamalarını tercüman Can Otay'dan tek tek tercüme etmesini istediler.

    06 Şubat 2017 Pazartesi 09:36
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    YABANCILAR MESAJI NET ALDI

    Haber: Erdal Tanrıverdi

    Mersin idmanyurdu maçı öncesi son haftalardaki düşüş sonrası yeniden çıkışa geçmek isteyen Boluspor yönetim kurulu ve futbolcuların katıldığı yemekte bir araya geldiler. Yemekte kötü gidişata son verilmesi anlamında yapılan konuşmalar yabancı oyunculara da tek tek tercüme edilirken, tercüman Can Otay eşliğinde Bentley ile Poepon yapılan konuşmaları pür dikkat dinlediler. Açıklamalarda yeni başlangıç olarak görülen Mersin maçı öncesi iki oyuncu da şu açıklamayı yaptılar;

    Rydell Poepon "Ben inanıyorum ki Mersin İdmanyurdu maçı eğer kazanırsak bizim Süper Lig'e gidiş yolumuzun başlangıcı olacak."

    Bentley "Buraya çağırıldığımda tekliften dolayı çok mutlu oldum. Kulübün hedefleri bana anlatıldı. Gördüğüm kadarıyla takımda herkes elinden geleni yapıyor. Bende bu yüzden elimden geleni yapacağım. Umarım sonunda Süper Lig'e ulaşırız."  

    Anahtar Kelimeler: Kırmızı, Beyazlı, Ekibin, Yabancı, Futbolcularından

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