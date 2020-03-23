Yabancılara Yurtdışı Yasağı

Haber: Volkan Yılmaz

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile federasyon başkanlarının bir araya geldiği toplantının ardından karar verildi ve Türkiye'de liglerin ertelendiği açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından bir dizi tedbirler alan Boluspor yönetimi yabancı oyuncularında yurt dışına çıkmasına yasak koydu. Yerli oyunculara da Koronavirüs tedbirleri kapsamında bildiriler yapan Boluspor yönetimi, bu oyuncuların evlerinden çıkmamalarını gerekli tedbirleri almalarını istedi.

Takıma 5 Gün İzin Verildi

Lige verilen ara sonrası Bolusporlu futbolculara da 5 gün izin verildiği öğrenildi. Akademi liglere de ara verilmesi sonrası tüm altyapı hocalarından dilekçe alınarak 1 Nisan’a kadar izin verildiği öğrenildi.