Haber: Semih BAYKAL

Geçtiğimiz haftasonunda oynanan maçların büyük bölümü yağmurlu hava altında oynandı. Yağmurla birlikte asıl sıkıntı yedek kulübeleri ve saha komiserlerinin yer aldığı kulübelerde oluştu. Yağan yağmurla birlikte kulübeler su içinde kalınca yedek oyuncular, teknik heyetler ve saha komiserleri oldukça zor anlar yaşadılar. Kulübelerin zemin kısımlarının düzeltilmesi gerektiği bildirildi.

Amatörevi kapalı kalınca…

Geçtiğimiz sezonların aksine bu sezon yeni kantinin devreye girmesi Amatörevi’ndeki kantinin görev yapmamasına neden oldu. Hal böyle olunca bu kez sporseverler Amatörevi’ndeki dinlenme alanını kullanamaz oldu. Oradan maç izleme keyfi de Amatörevi kapılarının kapalı kalmasıyla sıkıntıya döndü. Sporseverler yeniden maçları Amatörevi’nde sıcak ve rahat ortamda izlemek istiyor.