Yalnız Adam Poepon

Haber: Esra Perçin

Boluspor'da 2017-2018 sezonunda forma giyen Rydell Peopen, 30 maçta forma giyerek 16 golle gol krallığına aday olmuştu. Peopen 30 maçta ise 8 asist yaptı. Boluspor'un 2019-2020 sezonu için yeniden Gazişehir Futbol Kulübü'nden transfer edilen Peopen, ligin 3.haftası sonunda sadece bir kere karşı takımın filelerini havalandırdı. 3.haftada BB Erzurumspor'a konuk olan Boluspor'da santrafor mevkiinde ilk 11 başlayan Peopen, maç içinde sürekli arkadaşlarına çıkın işaretleri yaptı. Bilal Kısa'nın da etkisiz oluşu Peopen'ın topla buluşamamasına sebep oldu.. Maçın 33.dakikasında mutlak gol pozisyonunda faul yapılarak durdurulan Peopen, bu pozisyon sonunda BB Erzurumspo'lu Hasan Hatipoğlu'nu oyun dışında bıraktırdı.