Haber: Erdal Tanrıverdi
Az sayıda da olsa deplasmanda Boluspor'u taraftarı yalnız bırakmadı. Maç Öncesi ve içinde takımlarına desteklerini eksik etmediler.
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YAZILIM: Haber-Sistemi
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