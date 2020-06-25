Yaman’dan Boluspor’a veda ziyareti

Haber: Aysun Beykoz

2017 yaz kararnamesiyle ilimize atanan ve 3 yıldan bu yana ilimizde görev yapmakta olan Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, geçtiğimiz günlerde yayınlanan HSK yaz kararnamesiyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atanmasının ardından gerçekleştirdiği veda ziyaretlerine Boluspor ile devam etti. Ziyaretinde Boluspor’a başarılar dileyen Yaman’a kulüp başkanı Necip Çarıkçı, forma hediye etti. Ziyaretle ilgili olarak Boluspor kulübünden yapılan açıklamada “İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı vekilliğine atanan Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Kulübümüze gelerek veda ziyareti gerçekleştirdi. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.