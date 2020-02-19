Yaraları Sarmak İçin Kolları Sıvadı

Haber: Ceylan Beykoz

Boluspor’un ligde kötü gidişatı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta kendi evinde 1-1 berabere kaldığı Ümraniyespor maçından sonra ligin dibine demir atan kırmızı beyazlıları küme düşme korkusu sardı. Ligin son 12 haftasına ligin en alt sırasında bulunarak giren Osman Özköylü’nün öğrencileri, deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçından alacakları galibiyet ile yaralarını sarmak için kollarını sıvadı. Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma ve 5’e 2 pas çalışmasının ardından dar alan oyunu gerçekleştirildi. Antrenman, stretching ile sona erdi. Kırmızı beyazlılar İstanbulspor maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirecekleri antrenman ile sürdürecek.