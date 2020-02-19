Yardımcı Antrenöre Ceza Kapıda

Haber: Volkan Yılmaz

Boluspor’un Ümraniyespor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Yardımcı Antrenör Uğur Okur’un PFDK’ya sevk edildiği açıkladı. Konuyla ilgili olarak TFF’den yapılan açıklama şöyle: “Boluspor Kulübü antrenörü Uğur Okur'un 15.02.2020 tarihinde oynanan Boluspor-Cesar Grup Ümraniyespor TFF 1. Lig müsabakasındaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 16.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”