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Yardımcı Antrenöre Ceza Kapıda

Türkiye Futbol Federasyonu önceki yapılan toplantı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı. Boluspor Yardımcı Antrenör Uğur Okur PFDK’ya sevk edildi.

Yardımcı Antrenöre Ceza Kapıda

Haber: Volkan Yılmaz

Boluspor’un Ümraniyespor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Yardımcı Antrenör Uğur Okur’un PFDK’ya sevk edildiği açıkladı. Konuyla ilgili olarak TFF’den yapılan açıklama şöyle: “Boluspor Kulübü antrenörü Uğur Okur'un 15.02.2020 tarihinde oynanan Boluspor-Cesar Grup Ümraniyespor TFF 1. Lig müsabakasındaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 16.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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