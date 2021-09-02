Yarenler Sultanlara desteğini gösterdi

Haber: Ceylan Beykoz

Geçtiğimiz sezon Bolu'ya şampiyonluk sevinci yaşatarak bu sezon ilimizi sultanlar Ligin temsil edecek olan Bolu Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

09 Ekim'de sezonun ilk maçında Fenerbahçe Opet'i konuk edecek olan Bolunun Sultanları çalışmalarını maçlarını oynayacağı Karaçayır 3 bin kişilik spor salonunda sürdürüyor. Yeşil beyazlıların son çalışmasını Yarenler taraftar grubu da ziyaret etti. Oldukça kalabalık bir taraftar grubu ile Bolunun Sultanlarını ziyaret eden Yarenler, takım sporcularına çiçek vererek yeni sezonda başarılar dilediler. Bolu Belediyesporlu sporcular ziyaretleri için taraftarlarına teşekkür ederken, Kulüp başkanı Sinan Barut yaptığı açıklamada “Söz verdikleri gibi geçen sene şampiyonluk sevincini yaşattıklarını, bu sezonda sultanlar ligi heyecanını hep birlikte yaşayacaklarını dile getirerek "SİZLERLE DAHA GÜÇLÜYÜZ" dedi.