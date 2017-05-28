Haber: Ceylan Beykoz

İşte yapılan o açıklama: “25 Mayıs Perşembe günü İzmir’de oynadığımız Göztepe müsabakası sonrası Göztepe teknik direktörü Yılmaz Vural’ın yaptığı açıklamalar mesleki yetersizliğini bir kez daha ortaya koymuştur.Teknik direktörlük yeteneği sınırlı olan malum kişi Perşembe akşamı oynanan maçı 9 değil 99 kere seyretse bile sahadaki futbolu analiz edemeyecek teknik kapasitedir. Kendisi futbolcularının saha içinde neden yumruk yumruğa kavga edecek dereceye geldiğini araştırsın, maçın teknik analizi için ipuçları yakalar.

Maçın hakkı, sonucu 9-0 olmalıydı gibi yaptığı haddini aşan, terbiyesiz, saygısız açıklamalardan sonra İzmir’in ve Türkiye’nin güzide takımlarından biri olan Göztepe Spor Kulübü’nün, çalışanına gereken ikazları yapacağına ve yaptırımları uygulayacağına inanıyoruz. Türk futbolunda rakibini aşağılayan, küçük görmeye çalışan bu tarz insanlar her zaman oyun dışında kalmalıdır.

Bu bağlamda Pazartesi günü oynanacak olan rövanş maçına bütün taraftarlarımızı ve Bolu halkımızı davet ediyoruz. Tribünleri doldurup takımımıza 90 dakika destek ile Yılmaz Vural’a en güzel cevabı saha içinde verelim.

Haydi Bolu! Gün imkansız gibi gözükeni başarma, inancı zafere çevirme günüdür.

Saygılarımızla.

YARENLER & CADDE 14″

"İNANIRSAN SEN ZAFERE, O KUPA GELİR BU ŞEHİRE"

Unutanlar için.

2004 – 2005 Sezonu 3.Lig Play-Off Final Maçı

Yer: Denizli

Rakip: Ego Spor

Sonuç: Ego Spor 2-3 BOLUSPORUMUZ

84. Dakikada 1-2 geride olduğumuz maçı 85. ve 89. Dakikalarda attığımız goller ile 2-3 kazanıp Şampiyon olmuş ve 2.lige çıkmıştık.

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2007 – 2008 Sezonu PTT 1.lig Play – Off Yarı Final Maçı

Yer: İstanbul Ali Samiyen Stadı

Rakip: Sakaryaspor

Sonuç: Sakaryaspor 3-5 BOLUSPORUMUZ

İlk yarısı 38 ve 45. Dakikalarda yediğimiz goller ile 2-0 geride kapattığımız ve 85. Dakikada 2-1 geride olduğumuz maçı 86. Dakikada attığımız golle 2-2 bitirip uzatma ve penaltılar sonucu 3-5 kazanarak finale çıkmıştık.

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İNANÇ, ZAFER ve SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

Son 5 dakikasına mağlup girdiğimiz final ve yarı final maçını çevirip Şampiyon olmuş ve tur atlamış bir ekibiz biz. Ve bugün gelinen noktada 2-0 geride olduğumuz bir maç için sadece oynanmamış 5 dakika yok oynanmamış 90 dakika var. 45 dakikada 2-0’dan gelen, 5 dakika da 2-1 gelip maç çeviren bizler için oynanmamış kocaman bir 90 dakika… İnananların asla kaybetmediği ve kaybetmeyeceği bir 90 dakika…

UNUTMAYIN BOLUSPOR VARSA HER ZAMAN UMUT VARDIR.

HAYDİ BOLU PAZARTESİ GECESİ İNANCI ZAFERE ÇEVİRMEK İÇİN HERKES TRİBÜNLERE…

Biz sizlere zorla maç izleyin demiyoruz, bizler istiyoruz ki Bolu'nun bir futbol şehri olduğunu yeniden hatırlayın ve tribün kültürü yeniden oluşsun bu şehirde…Sizi davet etmekten vazgeçmeyeceğiz, inanıyoruz çok yakında Bolu Atatürk Stadyumu bize yetmeyecek!

#süperligihakediyoruz

✓Benim şehrim benim takımım

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