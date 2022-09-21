Yarenler’den Bolu’nun sultanlarına destek

Haber: Süleyman Kurt

Bolu Belediyespor ve Boluspor taraftar grubu Yarenler, yeni sezon öncesinde hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Bolu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı’na ziyarette bulundu. Yarenler grubu adına, Bolu’nun sultanlarından Ceren Kestirengöz Kapucu’ya çiçek takdim edildi.

SİZİN DESTEĞİNİZLE ÖNEMLİ İŞLER YAPACAĞIZ

Yarenler grubuna, destek ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Ceren, “Yeni sezonda da aynı coşkuyu ve heyecanı yaşatmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu sezon da siz taraftarlarımızın desteği ile Bolu Belediyespor ligde önemli işler yapacaktır" ifadelerini kullandı.

HER ZAMAN TRİBÜNLERDE OLACAĞIZ

Yarenler taraftar grubu adına bir konuşma yapan Akın Özcan ise “Geçtiğimiz yıl ve önceki yıllarda olduğu gibi biz tribünde yine her zamanki yerimizde olacağız. Asla yalnız yürümeyeceksiniz. 2022-2023 sezonunda sizlere sakatlıksız ve başarılarla bir dolu dönem diliyoruz. Hep birlikte inşallah bu şehri en güzel yerlere taşıyacağız" dedi.

YİNE EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ

Bolu Belediyespor Başkanı Sinan Barut ise, “Öncelikle ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Bizi hiç bir dönemde yalnız bırakmadınız. Ama emin olun ki biz bu şehir için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu senede yine en iyisini yapmaya çalışacağımızdan mücadele edeceğimizden emin olabilirsiniz” şeklinde konuştu.