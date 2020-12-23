Yarenler’den Stadyum Tepkisi

Haber:Erdal Tanrıverdi

Boluspor taraftar grubu Yarenler, sosyal medyada tag açarak Bolu'ya yapılması planlanan ve uzun süredir sürüncemede olan stadyum projesi için sosyal medya üzerinden ”Verilen sözler nerede?” şeklinde yaptıkları paylaşımlarla yetkililere tepki gösterdiler.

"SÖZLERİNİZLE DEĞİL İCRAATLERİNİZLE ÖVÜNÜN"

Yapılması planlanan ancak somut bir adım atılmamış olan stadyum projesi hakkında Yarenler taraftar grubu sosyal medya üzerinden paylaştıkları gönderide birçok siyasiyi ve yerel gazeteyi etiketleyerek, “Yıllardır söz verip yapmadığınız, kazma bile vurmadığınız yeni Bolu Atatürk Stadyum’unu istiyoruz. Sözlerinizle değil icraatlarınızla övünün ” ifadelerini kullandılar.