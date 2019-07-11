Yarı Final ve Final Programı Tamam

Haber: Aysun Beykoz

Yapılan açıklamaya göre yarı final maçları 12 Temmuz Cuma, 3.lük-4.lük ve final maçları 16 Temmuz Salı günü oynanacak. Futbol İl Temsilcisi Cemallettin Metin, “İsmail Benli ve Aydın İnceayan anısına düzenlediğimiz 14.Veteran Futbol Turnuvası yarı final, final maçları ve ödül törenine tüm sporseverleri bekliyoruz” dedi. Turnuvada yarı final ve final maçlarının programı şöyle:

12 Temmuz Cuma (Yarı Final)

20.00: Saray Past.2 Anahtarcı Emin-Güzelsur İnşaat

21.15: Akkent Toar Yapı – BESK

16 Temmuz Salı (Final Maçları)

19.00: 3.lük – 4.lük Maçı

20.15: Final

21.30: Ödül Töreni