Yarı Finalde Bolu Takımı da Mücadele Etti

Haber: Esra Öztürk

Mudanya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu’nda Okullu Yıldızlar Hentbol Yarı Final Birinciliği karşılaşmaları oynandı. Hentbol Yarı Final Birinciliği, Hentbol İl Temsilcisi Metin Koçak’ın da destekleriyle dün akşam yapılan teknik toplantı ve açılış seremonisiyle başladı. Türkiye Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları Dairesi faaliyet programı kapsamında gerçekleşen karşılaşmalar dün tamamlandı. Okullu Yıldızlar Hentbol Yarı Final Birinciliği’ne; Ankara, Antalya, Bolu, Denizli, Eskişehir, Manisa, Muğla ve ev sahibi Bursa katıldı. İki grupta 8 okul takımının yer aldığı birincilikte gruplarında ilk iki dereceyi alan takımlar çaprazlama kalacak ve dün yapılan karşılaşmalar sonrası dereceye giren takımlar Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.