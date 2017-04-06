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06 Nisan 2017 Perşembe
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    • Yarı finale çıkanlar belli oldu

    Hemşirelik Haftası Erkekler Futbol Turnuvası’nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvada yarı finale çıkan takımlar belli oldu.

    06 Nisan 2017 Perşembe 14:52
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    Yarı finale çıkanlar belli oldu

    Haber: Esra Öztürk

    Hemşirelik Turnuvası’nda mücadeleler Karaçayır’da oynanan 4 maçla önceki akşam devam etti. A Grubu’nda AİBÜ, ADSM’yi 9-3 yendi. Aynı grupta Sağlık Müdürlüğü, Fizik Tedavi ile 2-2 berabere kaldı. B Grubu’nda ise Özel Çağsu, Köroğlu Devlet’i 7-0’la rahat geçti. Gruptaki diğer maçta ise 112, Ruh Sağlığı’nı 6-4 mağlup etti. Gruplarda yarı final eşleşmeleri belli oldu. Turnuvada bugünün maç programı şöyle:

    7 Nisan Çarşamba (Bugün)

    18.00: İBBDH-Özel Çağsu

    18.00: Gerede Devlet-ADSM

    Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Haftası, Erkekler, Futbol, Turnuvası’nda

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