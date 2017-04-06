Haber: Esra Öztürk

Hemşirelik Turnuvası’nda mücadeleler Karaçayır’da oynanan 4 maçla önceki akşam devam etti. A Grubu’nda AİBÜ, ADSM’yi 9-3 yendi. Aynı grupta Sağlık Müdürlüğü, Fizik Tedavi ile 2-2 berabere kaldı. B Grubu’nda ise Özel Çağsu, Köroğlu Devlet’i 7-0’la rahat geçti. Gruptaki diğer maçta ise 112, Ruh Sağlığı’nı 6-4 mağlup etti. Gruplarda yarı final eşleşmeleri belli oldu. Turnuvada bugünün maç programı şöyle:

7 Nisan Çarşamba (Bugün)

18.00: İBBDH-Özel Çağsu

18.00: Gerede Devlet-ADSM