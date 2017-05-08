Haber: Ceylan Beykoz

Turnuvada çeyrek finalde 17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan maçlarda Sağlık Müdürlüğü, Arçelik’i 3-0’lık skorla eledi. Bir diğer favori Tarım İl Müdürlüğü’nü ise Emniyet 3-0 ile eleyen takım oldu. İtfaiye güçlü takımlardan Orman’ı 3-2, Milli Eğitim ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nü 3-0 yenerek eledi. Turnuvanın yarı finalinde Sağlık Müdürlüğü İtfaiye ile Emniyet ise Milli Eğitim ile eşleşti. Turnuvanın yarı final maçları 8 Mayıs Salı günü 19.30 ve 20.30’da, final maçları ise 9 Mayıs Çarşamba günü 19.30 ve 20.30’da oynanacak. 17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanacak.