Yarı finalistler Belli Oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Çeyrek finalin ilk mücadelesi olan Yukarıdüger Kargıbayramlar maçının normal süresi 1-1 bitti. Uzatmalarda gol olmayınca penaltılara geçildi. Yukarıdüger Kargıbayramları 5-4 yenerek yarı finale kaldı. Centilmence çok güzel bir maç oldu. Yukarıdüger Köyü yaylada piknik yaparak doyasıya eğlendi. Aşağıdüğer yine penaltılarla Çalköy’ü 4-2 yenerek turladı. Göbüler, Bünüşspor’u 5-2, Adakınık ise Cemaller’i 1-0 yenerek yarı finale çıkan takımlar oldu. Yarı finalde eşleşmeler ise şu şekilde oluştu:

10 Ağustos Cumartesi

15.00: Yukarıdüğer-Göbüler

17.00: Aşağıdüğer-Adakınık