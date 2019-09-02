Yarı Finalistler Belli Oldu

Gerede’de düzenlenen Yunus Çufa Esentepe Futbol Turnuvası’nda çeyrek final maçları hafta sonunda oynandı. Birbirinden keyifli 4 maç sonunda yarı finale kalan 4 takım belli oldu.

Yarı Finalistler Belli Oldu

Haber: C.Kutay Aykan

Çeyrek finalde 8 takım yarın final bileti alabilmek için kıyasıya bir mücadele verdi. Çeyrek final maçlarının biri uzatmada sonuçlanırken, diğer maçlar da kıran kırana geçti. Çeyrek finalde alınan sonuçlar ve yarı final maç programı şöyle:

Çeyrek Final Maç Sonuçları

 Göynükören Köyü : 3 - Gerede Yaşam Merkezi : 4, Samat Köyü : 3 - Çoğullu Köyü :2 (Uzatmalarda),  Eymür Köyü : 3 - Yağdaş Köyü : 2, Ahmetler Köyü : 0 - Çayören Köyü Akif Allar : 1

Yarı Final Maç Programı

4 Eylül Çarşamba

17:00 Eymür Köyü - Samat Köyü

5 Eylül Perşembe

17:00 Çayören Köyü Akif Allar - Gerede Yaşam Merkezi

Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2019, 11:07
Esra Perçin

Esra Perçin

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