Haber: Aysun Beykoz

Bolu Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bolu’da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Karate yarı final müsabakalarının teknik toplantısı 4 Mart 2017 Cumartesi günü saat 09:30’da 17 Temmuz Spor Salonu, Ali Karasu Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Müsabakalar ise 4-5 Mart 2017 tarihlerinde 17 Temmuz Spor Salonu'nda yapıldı. Müsabakalarda yüzlerce sporcu mücadele ederken sporcu aileleri de tribünlerden çocuklarına destek verdi. Müsabakaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem de izledi.