“Yarım Kalmış Bir İşim Var”

Haber: Erdal Tanrıverdi

Basın toplantısında ilk olarak konuşan Teknik Direktör Osman Özköylü, İdlib’te meydana gelen saldırıda şehit olan askerlere rahmet ve ailelerine baş sağlığı diledi. Osman Hoca, Boluspor ile çalışmaktan memnunluk duyduğunu ifade ederek, “Öncelikle dün meydana gelen hain saldırıda şehit olan tüm askerlerimize, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerinin ve Türk milletinin başı sağ olsun.

“TARAFTARIMIZ, ŞEHRİMİZ, CAMİAMIZ ÇOK BÜYÜK DESTEK GÖSTERDİ”

Bizde yapmış olduğumuz görev itibariyle bu işin sorumlusu insanlar olarak bir karar aldık. Başkanımızla oturup bundan sonraki süreçte yollarımızı ayırma kararı aldık. Geldiğimiz günden beri sağ olsun Başkanımız ve yönetim kurulu tüm taraftarımız, şehrimiz, camiamız bize tüm olumsuzluklara tüm yaşanan sıkıntılı süreçte çok büyük destek gösterdiler. Gerçekten hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Boluspor’da çok güzel dostluklar kurduk, çok güzel insanlarla tanıştık. Çok insanları yanımızda gördük. Bu süreçte istediklerimizi yapamasak da çok çalışmamıza, istememize, gayret göstermemize rağmen sonuçsal anlamda istediklerimizi ortaya çıkaramadığımız için çok üzgünüm. Çok daha fazlasını istiyordum. Ama maalesef bazen her istediğiniz olmuyor. İstediklerimizi gerçekleştiremedik” diye konuştu.

BOLUSPOR’A ZARAR VERMEMEK ADINA BÖYLE BİR KARAR ALDIM”

Özköylü, takımın başına gelecek yeni hocanın farklı bir etkisi olacağı umuduyla ayrılık kararını kendisi ilettiğini söyledi. Osman Hoca, “Bu ayrılık kararını almış bulunmaktayız. Bu süreçte bize desteği olan Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Kolay bire hadise değil. Aslında çok büyük bir dik duruş gösterdi. 15 haftadır maç kazanamayan takımın teknik direktörüne son güne kadar sahip çıktı. Dün talep benden geldi kendisinden de değil. Ben kulübün önünü açmak adına, onlara da yardımcı olmak adına belki bir enerji değişimi olur. Yeni gelen bir hocanın farklı bir etkisi olur düşüncesiyle biz adımıza o zararı göze aldık. Kulübün önünü açmak adına, Boluspor’a zarar vermemek adına böyle bir karar aldık. Ben kendisine ve yönetim kuruluna ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte bizimle beraber olan futbolcu kardeşlerime hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsi çok güzel insanlar. Çok karakterli oyunculara sahiptik. Maalesef sahada o çabamız, gayretimiz isteğimize rağmen karşılık bulmadı. Büyük talihsizlikler yaşadık, büyük şanssızlıklar yaşadık. Artık futbolla izah edemeyeceğimiz bir takım sonuçlarla karşı karşıya kaldık. Bu anlamda çok üzgünüm. Ayrıca burada bize yardımcı olan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Bizi seven, bize destek veren tüm Boluspor camiasına teşekkür etmek istiyorum.

“BENİM BURADA YARIM KALMIŞ BİR İŞİM VAR”

Osman Hoca son olarak, Boluspor’a karşı borçlu olduğunu söyleyerek, “Benim burada yarım kalmış bir işim var. Ben Boluspor’a borçlu olarak gidiyorum. İleriki zamanlarda inşallah bu borcumu ödemek adına yapmam gerekenleri tamamlamak adına tekrar burada olmayı çok arzu ederim. Ben Bolu’yu gerçekten çok sevdim. Burayı kendi kulübümüz gibi çok candan sevdik. İnşallah bundan sonraki sürecin Boluspor için bizler içinde hayırlısı olmasını diliyorum. Dualarımız hep Boluspor için olacak. Desteğimiz hep Boluspor için olacak. Biz başkan olarak değil, ağabey-kardeş olarak bundan sonra bilgi alışverişi içinde bulunacağız. Boluspor’un menfaatleri doğrultusunda bizim yapabileceğimiz ne varsa ben her zaman Boluspor’un hizmetindeyim. Herkes için hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“NE BENİM NE DE HOCAMIN ALIŞIK OLMADIĞI BİR SEZON GEÇİRİYORUZ”

Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı da İdlib’deki saldırıda şehit olan ve yaralanan Türk askerlerine rahmet ve şifa diledi: “İdlib’de 33 tane Mehmetçiğimizi kaybettik. Artık insan, Boluspor yenmiş ya da yenilmiş düşünemiyor. Dünkü olay hakikaten memleketimizi ve bizi üzdü. Öncelikle ölenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Hastalara da şifa diliyoruz.” Çarıkçı, sezon başından beri olumsuzlukların yaşandığına vurgu yaparak, “Sezon başından beri olumsuzluklar yaşandığına vurgu yaparak, “Balıkesir maçını kazanmayı çok istemiştik. Geçtiğimiz haftalarda, bir Erzurumspor ya da Ümraniyespor maçını kazanmış olsaydık, şuanda bu olay olmazdı. Ama maalesef, sezon başından başlayan süreç ile beraber bu sene ne benim ne de hocamın alışık olmadığı bir sezon geçiriyoruz. Bu kadar başkanlık yaptım, ilk defa bu şekilde bir durumdayız. Balıkesirspor takımı sezon başında, son anda takım kurdu. Şuanda çok başarılı. Futbolda bazen olmayınca olmuyor. Bu günlere geldik” ifadelerini kullandı.

“OSMAN HOCA KULÜBÜMÜZDE GÜZEL ANILACAK”

Çarıkçı, Osman Özköylü’nün Boluspor Kulübü’nde güzel anılacağını söyleyerek, “Hocam daha önce de ayrılıktan bahsetmişti. Oturdum, moral verdim. “Hocam yürü” dedim. Ama dün akşam kendisi tekrar ayrılmak istediğini söyledi. Ben de kabul ettim. Hocamız, bu ligin en iyi hocası. Bu sene için hedeflerimiz vardı, olmadı. Hocama teşekkür ediyorum. Az önce bir ifade kullandı; “burada işim yarım kaldı” dedi. Hocamız, Bolu’yu sevdi. Biz, hocamızı sevdik. İnşallah gelecek senelerde de kulübümüzde güzel anılacak. Boluspor’da tekrar başkan olurum ya da olmam ama hocamızın her zaman Bolu’da bir yeri olacak. Kendisine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.