Haber: Birol Ertunç

Boluspor Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıda Bulak takıma verdikleri 2 günlük iznin ardından 2.etap çalışmalarına başladıklarını ifade etti. Bulak, “2 Ağustos’ta Adana Demirspor, 7 Ağustos’ta ise Adanaspor ile oynayacağımız hazırlık maçları ile hazırlık maçlarımızı bitireceğiz. Daha iyi bir Boluspor çıkarmaya çalışıyoruz. Temas halinde olduğumuz isimler var. Transfere ihtiyacımız var. Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Bugün Cumali’nin bir baş dönmesi problemi oldu ve hastaneye kaldırıldı. Ümit Kurt’un MR’ı çekilecek. Seth ise izinliydi aramıza katılacak” dedi.

Transfer İçin Beklemedeyiz

Bulak Bülent Cevahir ve temas halinde oldukları birkaç ismin başka kulüplerle anlaştığını söyleyerek, transfer için beklemede olduklarını vurguladı. Bulak, “Takımımızdan 12-13 oyuncu ayrıldı. Yerlerini tamamlamak kolay değil. 1.lig havuzu içindeki oyuncular belli. Şu an ligle ilgili belirsizliğin sürmesi sorunların kaynağı. Oyuncuların yüksek fiyatla piyasaya çıkması da kulüpleri zorluyor” şeklinde konuştu.

Ligin İzlenirliği Azaldı

Nasıl bir lig bekliyorsunuz? Şeklindeki soru üzerine tecrübeli hoca, “Karmaşık bir düzen var. Ligin izlenirliği azaldı. Bilinen sonuçların izlendiği bir lig gibi oluyor. 10 yabancı olması başarı getirmedi, tribünler dolmadı, kulüpler para kazanmadı. 20 oyuncu sat, 20 oyuncu al şeklinde sağlıklı kulüp olmaz. 4-5 kulübün transfer yasağı var. Hocasının lisansının yetmediği takımlar var” değerlendirmesinde bulundu.

5-6 Oyuncu Alacağız

Bulak, “Hazırlık maçlarında skorlardan çok oyuncuları görmek önemli. Kamuoyu skora bakıyor ancak biz bu önemli ligde yarışmacı takım olacağız. 5-6 genç ismi oynayabilecekleri takımlara kiralık verdik. 3-4 genç oyuncu ise takımımızda şans bulabilir. 5-6 oyuncuya ihtiyacımız var. Bu isimleri kadromuza katacağız. Poepon ve Diarra’yı takımda görmek isterim” dedi. Bulak U21 liginin kalkmasının da yamaya yama yapılmadığı sürece olumlu olduğunu belirtti.

Bilal’in Karakteri Çok İyi

Boluspor'un tecrübeli teknik adamı Giray Bulak kırmızı beyazlı ekibin yeni transferi Bilal Kısa için övgülerde bulundu. Bilal'in önemli bir futbol karakteri olduğunun altını çizen Bulak "Bilal kalitesini kanıtlamış, Türk futboluna yıllarca hizmet etmiş ayrıca karakteri ile duruşu ile çok önemli bir oyuncu. Bize sezon boyunca çok katkı sağlayacaktır. Ona inanıyorum ve bize çok faydası olacağını biliyorum. Bunu sezon içinde daha net göreceksiniz. Takıma ağabeylik yapacak ve tecrübesi ile takım arkadaşlarına da çok şeyler katacaktır" dedi.