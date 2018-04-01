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01 Nisan 2018 Pazar
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    • Yarışmalardan Türkiye 2.’si olarak döndüler

    Gerede Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Kocakaya, Arkut Dağı Sporcu Okulunun hocaları Haydar Çetinkaya, Uğur Akman ile son dönemde düzenlenen yarışlarda dereceye giren kayakçılar Belediye Başkanı Mustafa Allar’ ı ziyaret ettiler.

    01 Nisan 2018 Pazar 12:12
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    Yarışmalardan Türkiye 2.’si olarak döndüler

    Haber: BMA

    2017-2018 kış sezonunda ülkemizin çeşitli illerinde düzenlenen yarışlarda K1 Liginde dört 1.lik, iki 2.lik; K2 Liginde üç 1.lik; Ana Ligde iki 1.lik, bir 2.lik ve toplamda takım olarak Türkiye 2’nciliği alarak madalya ve kupa kazanan kayakçılar büyük başarıları ile Gerede’ye gurur yaşattılar. İlçenin gurur kaynağı olan sporcular geçtiğimiz günlerde Gerede Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Kocakaya, Arkut Dağı Sporcu Okulunun hocaları Haydar Çetinkaya ve Uğur Akman ile birlikte Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ı makamında ziyaret ettiler.

    Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mustafa Allar, kayakçıların almış olduğu başarılı sonuçlar ile alakalı yaptığı açıklamada, “Biz sporcularımıza başarılı olmaları için her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Kayakçılarımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Arkut Dağı Sporcu Eğitim Merkezinden milli sporcular yetiştiriyoruz, emeği geçen hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. İlçemizi, ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Ziyaret sonrasında antrenörler ve sporcular ise, Başkan Mustafa Allar’ın kendilerine hiçbir zaman desteğini esirgemediğini, spora ve sporcuya hep destek olduğunu belirterek Mustafa Allar’a teşekkür ettiler.

     

    Anahtar Kelimeler: Gerede, Gençlik, Hizmetleri, Spor, İlçe

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