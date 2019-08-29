Yasal Yollara Gideriz!..

HABER:C. Kutay Aykan

Cengiz Umut Meraş’ın bonservis bedeli ve Le Havre’ye transferinden doğan % 20’lik pay halen Boluspor’a ödenmedi. Bu paranın ödenmeme ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, “Ödeme yapmazlarsa yasal yollara başvuracağız. Bu süreç 1,5 – 2 yıl da sürse davadan vazgeçmeyiz. Eninde sonunda paramızı alırız. Cengiz Umut Meraş’a Fransa’da başarılar diliyorum” dedi.

Bir Bedel de Diarra’dan Gelecek

Öte yandan Bursaspor ile anlaşan Diarra’dan da Boluspor’a bir pay gelecek. Boluspor Kulübü Diarra’nın Bursaspor’a imza atması halinde 3 yıllık yetiştirme bedeli almaya hak kazanacak. Bu bedelin de yaklaşık 250 bin euro olduğu öğrenildi.