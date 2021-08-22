Yasin "hat-trick" yaptı, Samsunspor kazandı

Haber: C. Kutay Aykan

TFF 1. Lig'de ilk müsabakaları BAY geçen Yılport Samsunspor, 2. hafta maçında Balıkesirspor'u ağırladı.

Tecrübeli isim Yasin Öztekin'in 6, 11 ve 67. dakikalarda attığı gollerle "hat-trick" yaparak yıldızlaştığı maçı Samsunspor, 3-1 önde tamamladı.

Konuk Balıkesirspor'un 30. dakikada Oğuz Han Aynaoğlu ile bulduğu gol ise puan almak için yeterli olmadı.

Bu sonuçla Samsunspor ligde çıktığı ilk maçtan 3 puanla ayrıldı. Geçtiğimiz hafta Boluspor'u mağlup eden Balıkesirspor ise TFF 1. Lig'deki ilk mağlubiyetini aldı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Alper Çetin, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Mendez (Dk. 77 Polat Yaldır), Gökhan Karadeniz (Dk. 61 Mehmet Akyüz), Recep Burak Yılmaz, Boli, Aladdin Okumuş, Yasin Öztekin (Dk. 86 Cihan Kahraman, Soner Gönül, Hasan Kılıç, Melih Okutan (Dk. 61 Eraldo Çınarlı), Osman Çelik

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Sedat Dursun, Doğa İşeri, Cemal Kızılateş (Dk. 86 Andaç Güleryüz), Anıl Taşdemir (Dk. 63 Mehmet Ali Doğan), Bezjak, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 86 Sedat Yiğit Kurnaz), Batuhan İşçiler, Hüseyin Karabey (Dk. 63 Emirhan Çakır), Birol Parlak (Dk. 81 Berkay Aykurt), Cumali Bişi

Sarı Kartlar: Dk. 24 Cumali Bişi, Dk. 70 Emirhan Çakır

Goller: Dk. 6, 11 ve 67 Yasin Öztekin (Yılport Samsunspor), Dk. 29 Oğuz Han Ayanoğlu (Balıkesirspor)