Yasin ‘in Forma numarasını taraftarlar belirleyecek

Haber: Ceylan Beykoz

Bu sezon Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan İzmir ekibi Göztepe’ye 2,5 yıl sonra kaptan olarak dönen Yasin Öztekin'in, yeni sezonda sarı-kırmızılı ekip için giyeceği formanın numarası için taraftarlar arasında oylama yapılacak.

Göztepe’nin Resmi Fan Token partneri Socios.com uygulaması üzerinden başlatılan oylamada $GOZ Fan Token sahipleri 7, 23 ve 9 numaraları arasından oylama yaparak milli futbolcunun yeni sezondaki forma numarasını seçecek.

Oylama, 2 Ağustos Salı günü sona erecek

Forma numarası taraftarlar tarafından belirlenecek olan Yasin Öztekin yaptığı açıklamada, “Tekrar Göztepe'ye gelmenin heyecan verici olduğunu belirterek, "Bu heyecanıma taraftarlarımızın da ortak olmasını isteyerek forma numaramı onlara seçtirmek istedim. Bu futbolculuk kariyerimde yaşadığım en değişik deneyimim olacak. Sonuçları heyecanla bekliyorum." ifadelerini kullandı.