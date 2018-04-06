Haber: Semih Baykal

Spor Toto 1. Ligin 30.haftasında 8 Nisan Pazar günü saat 13.00’daBoluspor – Tetiş takımları Bolu Atatürk Stadyumunda karşılaşacak. Bolu’da oynanacak olan mücadele BeinSportMax2’den canlı olarak yayınlanacak. Spor Toto 1. Ligin30.haftasında oynanacak olan maçların yayın akışı şu şekilde;

7 Nisan Cumartesi

13.00: Gaziantepspor – Adanaspor:BeinSportMax 2

13.00: Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Gazişehir Gaziantep FK:BeinSportMax 1

15.00: MKE Ankaragücü – Akın Çorap Giresunspor: BeinSportMax 1

15.00 Adana Demirspor – GrandmedıcalManisaspor: BeinSportMax 2

8 Nisan Pazar

13.00: Çaykur Rizespor – Eskişehirspor:BeinSportMax 1

13.00: Boluspor – Tetiş Yapı Elazığspor:BeinSportMax 2

15.30: Samsunspor - İstanbulspor: BeinSportMax 1

18.00: Altınordu – Ümraniyespor: BeinSportMax 1

9 Nisan Pazartesi

18.00: BalıkesirsporBaltok– Denizlispor: BeinSportMax 1