Spor Toto 1. Ligin 30.haftasında 8 Nisan Pazar günü saat 13.00’daBoluspor – Tetiş takımları Bolu Atatürk Stadyumunda karşılaşacak. Bolu’da oynanacak olan mücadele BeinSportMax2’den canlı olarak yayınlanacak. Spor Toto 1. Ligin30.haftasında oynanacak olan maçların yayın akışı şu şekilde;
7 Nisan Cumartesi
13.00: Gaziantepspor – Adanaspor:BeinSportMax 2
13.00: Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Gazişehir Gaziantep FK:BeinSportMax 1
15.00: MKE Ankaragücü – Akın Çorap Giresunspor: BeinSportMax 1
15.00 Adana Demirspor – GrandmedıcalManisaspor: BeinSportMax 2
8 Nisan Pazar
13.00: Çaykur Rizespor – Eskişehirspor:BeinSportMax 1
13.00: Boluspor – Tetiş Yapı Elazığspor:BeinSportMax 2
15.30: Samsunspor - İstanbulspor: BeinSportMax 1
18.00: Altınordu – Ümraniyespor: BeinSportMax 1
9 Nisan Pazartesi
18.00: BalıkesirsporBaltok– Denizlispor: BeinSportMax 1
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