Haber: Semih Baykal

Spor Toto 1. Ligin 31.haftasında 16 Nisan Pazartesi günü saat 18.00’daAdanaspor - Boluspor takımları Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda karşılaşacak. Adana’da oynanacak olan mücadele Bein Sport Max 1’den canlı olarak yayınlanacak. Spor Toto 1. Ligin 31.haftasında oynanacak olan maçların yayın akışı şu şekilde;

14 Nisan Cumartesi

13.00 Denizlispor- Çaykur Rizespor: Bein Sport Max 1

15.00 Ümraniyespor- MKE Ankaragücü: Bein Sport Max 2

15.00 Gazişehir Gaziantep- Altınordu: Bein Sport Max 1

15 Nisan Pazar

13.00 Tetiş Yapı Elazığspor- Adana Demirspor: Bein Sport Max 2

13.00 Eskişehirspor- Samsunspor: Bein Sport Max 1

15.30 Grandmedical Manisaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bein Sport Max 1

18.00 Akın Çorap Giresunspor- Balıkesirspor Baltok: Bein Sport Max 1

16 Nisan Pazartesi

18.00 Adanaspor- Boluspor: Bein Sport Max 1