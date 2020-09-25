Yayıncı kuruluş açıklaması

Haber: N.Halid Altundal

"Yayıncı kuruluşla görüşmemiz sürüyor"

Yayıncı kuruluş ile yaşanan ödeme konusunda yakın zamanda çözülmesi için görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Özdemir, "Görüşmelerimiz devam ediyor. Sık sık görüşüyoruz, inşallah onu da kısa sürede sonuçlandıracağız" dedi.

"Hakemler de insan, hataları en alt seviyede tutmak istiyoruz"

Özdemir, hakem hatalarının en asgari şekilde olması için çalıştıklarını kaydederek, "Maçlarımızı hem hakemlerimiz, hem de VAR yönetiyor. Bunun TFF 1'inci Ligi ve Msli.com 2'nci Lig, Misli.com 3'üncü Lig'i var ve buralarda da hakem olaylarına maalesef rastlıyoruz, olabilir onlar da insan, VAR'da görevli olanlar da insan. Biz bu hataları en alt seviyede, minimum seviyede tutmak istiyoruz. Merkez Hakem Kurulu ve hakem arkadaşlar ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Her geçen hafta daha da iyi olacaklarına da inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Misli.com'un sponsorluğu 2'nci ve 3'üncü Ligler için çok büyük avantaj"

Futbolun sıcak gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan ve Misli.com'un alt liglere sponsor olmasının büyük bir öneme sahip olduğuna da vurgu yapan Özdemir, "Misli.com ile bir anlaşma yaptık. Hem isim sponsoru oldular, hem de maçları yayınlayacaklar. 2'nci ve 3'üncü Lig kulüplerimiz için çok büyük bir avantaj. Bundan sonra Misli.com 2'nci Lig ve Misli.com 3'üncü Lig maçları daha güzel maçlar olacak. Oyuncular kendilerini motive edecekler, maçların yayınlandığını bilecekler. Kulüplerimiz de bunu istiyordu. Misli.com'da elini parmağını değil vücudunu taşın altına soktu ve gelip sponsor oldular ve onlarla beraber devam edeceğiz" dedi.