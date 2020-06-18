Yayıncı kuruluş - TFF zirvesi!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluşun üst düzey yöneticileri bir araya geldi. Kulüpler ne zaman ödeme almaya başlayacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle verilen zorunlu arada yayıncı kuruluş kulüplere herhangi bir ödeme yapmayacağını duyurmuştu. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un kulüplere yapacağı ödemeler konusunda yeni bir görüşme yapıldı mı? Kulüpler yayıncı kuruluştan ödeme alacak mı? Detaylar haberimizde...

Ödeme krizi sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasındaki ödeme krizi sona erdi. Skorer'in haberine göre; beIN Sports’un Katar’da bulunan üst yöneticileri önceki gün İstanbul’a gelerek TFF Başkanı Nihat Özdemir ile bir toplantı yaptı.

Kulüplere ödeme yapılacak

Görüşmede iki taraf arasındaki tüm sorunların giderildiği bildirildi. beIN Sport’un yarından itibaren kulüplere biriken alacaklarını vermeye başlayacağı kaydedildi.

Kulüpler ödeme yapılmamasına tepki göstermişti

Uzun süredir devam eden problemin ortadan kalkmasıyla kulüplerin derin bir nefes alması bekleniyor. Hatırlanacağı gibi ödeme yapılmayacağının açıklanmasının ardından yayıncı kuruluşa kulüplerden tepki gelmişti. Yayıncı kuruluş ise Kulüpler Birliği'ne ödeme planlaması hakkında cevap vererek bu konuyla ilgili muhataplarının sadece Türkiye Futbol Federasyonu olduğunu açıklamıştı. Maçların başlamasıyla birlikte kulüpler en çok yayın gelirinden kazanacaklar. Bu paranın tamamını galip gelen takım alıyor. Tüm bunların yanı sıra kulüplerin saha içi reklamlarını da artırmayı başardığı gözleniyor.