Yaz futbolu okulu 4 Ağustos’ta açılıyor

Haber: Volkan Yılmaz

İlimiz karaçayır mahallesinde faaliyet gösteren Soysal Spor Kompleksi kendi bünyesinde bulunan Soysal Gençlik ve Spor Kulübü yaz futbol okulunu 170 sporcusu ile birlikte 4 ağustosta kapılarını açacak. Soysal gençlik ve spor kulübü genel koordinatörü Ömer Yavuz yapmış olduğu açıklamada “Hali hazırda erkek ve kız futbol takımımızda 170 sporcumuz bulunmakta. Bunların tamamına yakınına lisans çıkararak en kısa zamanda amatör futbol liglerine katılarak hem kulübümüzü en iyi şekilde amatör liglerimizde temsil edeceğiz hem de yavrularımıza spor ahlakını kazandırarak kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlayacağız. Aramıza katılmak isteyen yavrularımız olursa yaz okulumuz 4 hafta sürecek 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014 doğumlu erkek ve kız çocuklarımızı aramızda görmekten mutluluk duyarız, biri kaleci antrenörü toplam 5 antrenör ile çocuklarımızın gelişime katkı sağlamaktan onur duyacağını belirtti. Çocuklarının sağlıklı ve disiplinli bir ortamda spor yapmasını isteyen veliler soysal spor kompleksine müracaat edebilirler” dedi.