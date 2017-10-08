Haber: Semih BAYKAL



Gençlik Kampları kapsamında düzenlenen 1 haftalık ücretsiz eğitimden Kırıkkale'den 792 genç faydalandı. Gençler Hatay, Mersin, Antalya, Kastamonu, Bolu, Aydın, Manisa, Tokat ve Trabzon İllerinde düzenlenen doğa ve deniz kamplarına katıldılar. Düzenlenen kamplar hakkında Kırıkkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi hayatın her alanına hazırlamak bizim en büyük sorumluluklarımızdan biridir. Gençlerimize sahip çıkarak devletimizin imkanlarını onların ayağına götürmek, hem ruh hem beden sağlığını korumak bizim asli görevidir. 15 Temmuz hain darbe girişiminde de gördük ki bu gençlik vatanına ve milletine, demokrasisine sahip çıkmıştır. Ülkesine ve bayrağına bağlı bir gençlik için gece gündüz demeden çok çalışmalıyız" dedi.