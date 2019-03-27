YAZ KAMPINI BOLU’DA YAPACAK

Haber: Gökhan Aksoy

Şenol Güneş’in A Milli takıma uğurlu geldiğini belirten BJK Başkanı Fikret Orman, ” Çok başarılı maçlar çıkarttılar. Şimdi o başarıyı Şenol hoca geri gelsin de bizde yapmaya başlasın” dedi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bolu Beşiktaşlılar Derneği’ni ziyaret ederek dernek üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi. Siyah beyazlı taraftarların sevgi gösterileri ile karşılanan Başkan Orman, AK Parti’li Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin’e üzerinde isminin yazılı olduğu Beşiktaş formasını hediye etti. Orman’a ayrıca dernek üyeleri tarafından atkı hediye edildi. A Milli futbol takımının 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ikinci maçında konuk etiği Moldova’yı 4-0 yendiği maçı değerlendiren Başkan Orman, “Güzel iki tane arka arkaya galibiyet. Moral oldu. Milli takım moral olarak biraz düşmüştü. Biraz özgüvenini kaybetmişti. Özellikle Türk kamuoyunun özgüvenini kaybetmişti. Şenol hoca uğurlu geldi. İki tane üst üste galibiyet ve iki farklı galibiyet, biri deplasmanda biri içeride. Çok başarılı maçlar çıkarttılar. Şimdi o başarıyı Şenol hoca geri gelsin de bizde yapmaya başlasın” dedi.

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Şenol Güneş’in milli takımın başına geçmesi nedeniyle yerine gelecek teknik direktörle ilgili açıklamalarda da bulunan Başkan Orman şunları söyledi: “Sezon sonu Şenol hoca milli takıma gidecek. Bu aşamada daha görüşmelere bakmadık ama değerlendirme sürecimiz başladı. Önümüzdeki haftalardan itibaren daha ağırlık kazanır ama Beşiktaş’ın Mayıs ayında bir seçimi var. Şimdi ne zaman seçim olacağını açıklayacağız. Adaylar çıkacak, adaylar kendi hocalarını söyleyecekler. Seçim bittikten sonra bu işler daha hızlanır. Etik olarak seçimden önce hoca konusunu açıklamayı etik bulmuyorum”

Temeli Bugün Atıyoruz

Bolu’nun Gerede ilçesinde geçtiğimiz yıl tesis yapılmak üzere satın alınan Esentepe Otel binasında inşaat çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Başkan Orman, “4-5 ayda bitireceğiz. Gerede tesisi yaz kampına kadar bitecek gibi görünüyor. Takımı da yaz kampına oraya getirme fikrimiz var. Yaz kampını Beşiktaş inşallah Bolu’da yapacak” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2019, 09:54