Yaz Kupası’na Görkemli Kapanış

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kadrolu antrenörü Musa Tuzcu’nun yaptığı organizasyon 30 Ağustos’ta başladı, 1 Eylül Pazar günü oynanan maçlarla bitti. 100 sporcunun katıldığı ve 6 farklı kategoride oynanan turnuva kıran kırana geçen maçlarla tamamlanırken, maçlar sonunda düzenlenen ödül töreni ile sporculara yaklaşık 7 bin TL tutarında ödül dağıtıldı. Ödül töreni sonrası yapılan kokteyle turnuva taçlandırıldı. Turnuvada alınan dereceler ise şöyle:

Masterlar

1.İbrahim Ağun

2.Onur Güney

3.Tuna Taşkoparan

Bayanlar

1.Ceyda Gülen

2.Ceylin Ertilav

3.Ebrar Karasakal

Erkekler

1.Kadir Bulut

2.Ali Kerem Akyürek

3.Mert Aslan

Yeni Başlayan Bayan

1.Elif Eldemir

2.Gül Erva Özmen

3.Buket Varilci

Yeni Başlayan Bay

1.Efekan Pulatlı

2.Deniz Kaya

3.Yalçın Yalçınkaya

Çocuklar

1.Ela Karabıyık

2.Azra Erdoğan

3.Deniz Küçük

4.Rümeysa Özmen

5.Cemre Özkan

6.Elif Tuana

7.Bevin Tosun