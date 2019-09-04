Yaz Kupası’na Görkemli Kapanış

Haber: Aysun Beykoz
Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kadrolu antrenörü Musa Tuzcu’nun yaptığı organizasyon 30 Ağustos’ta başladı, 1 Eylül Pazar günü oynanan maçlarla bitti. 100 sporcunun katıldığı ve 6 farklı kategoride oynanan turnuva kıran kırana geçen maçlarla tamamlanırken, maçlar sonunda düzenlenen ödül töreni ile sporculara yaklaşık 7 bin TL tutarında ödül dağıtıldı. Ödül töreni sonrası yapılan kokteyle turnuva taçlandırıldı. Turnuvada alınan dereceler ise şöyle:
Masterlar
1.İbrahim Ağun
2.Onur Güney
3.Tuna Taşkoparan
Bayanlar
1.Ceyda Gülen
2.Ceylin Ertilav
3.Ebrar Karasakal
Erkekler
1.Kadir Bulut
2.Ali Kerem Akyürek
3.Mert Aslan
Yeni Başlayan Bayan
1.Elif Eldemir
2.Gül Erva Özmen
3.Buket Varilci
Yeni Başlayan Bay
1.Efekan Pulatlı
2.Deniz Kaya
3.Yalçın Yalçınkaya
Çocuklar
1.Ela Karabıyık
2.Azra Erdoğan
3.Deniz Küçük
4.Rümeysa Özmen
5.Cemre Özkan
6.Elif Tuana
7.Bevin Tosun