Yaz Tatilini Basketbol Eğitimiyle Süsleyin

Maratonspor GSK yılların deneyimini Basketbol ile birleştiriyor. 50. Yıl SK olarak okul içi faaliyetlerini il geneline yayan ve yenilenmiş yüzünü Maratonspor olarak yansıtan Deneyimli Eğitimciler haftanın 3 günü eğitim vermeye başlıyor.

Haber: C.Kutay Aykan

Bolu ili içerisinde yıllardır eğitimlerine devam eden 50. Yıl Spor kulübü, yaz dönemi faaliyetlerinde büyük bir değişikliğe gitti. Okul bünyesinde sürdürdükleri sportif eğitim faaliyetlerini il geneline yaymak için Maratonspor GSK olarak yoluna devam ediyor. Spor eğitiminin yanı sıra çocuklarınızı dijital ortamdan uzaklaştırmak isteyenlerin ortak noktası olan Maratonspor haftanın 3 günü basketbol eğitimi vermeye başlıyor. Yaş gruplarına göre 16:00 ve 17:15 saatlerinde başlayacak olan iki farklı eğitim saatinde çocuklarınıza basketbol dışında eğitsel oyunlarla kişisel ve sosyal yönden eğitimini de üstleniyor.