Yaz transfer dönemi başladı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak. Yüz binlerce futbol seyircisi ve kulüp taraftarının sabırsızlıkla beklediği yaz transfer dönemi için artık son günler. Takımlarının kadrolarına yapacağı takviyeleri heyecanla bekleyen futbolseverler, tarih araştırmalarına hız verdi.

İşte, 2020-2021 transfer takvimi...

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak ve 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacak. Süper Lig ve diğer Profesyonel liglerde sezon planlaması ise daha sonra ilan edilecek. 2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecek.