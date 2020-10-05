Yaz Transfer Dönemi Sona Erdi

Haber: Aysun Beykoz

Kurulunun daha önce aldığı karara göre, birinci transfer ve tescil dönemi dün sona erdi. Birinci transfer dönem, 4 Ağustos’ta başlamıştı. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönem ise daha sonra duyurulacak. Bu sezon başında 17 oyuncuyu kadrosuna katan kırmızı beyazlılar son olarak imza attırdığı Alcan Özfesli ile transfer noktaladığını açıklamıştı.

Bazı isimler gönderilecek

Alt yapıdan profesyonel yapılan isimlerle birlikte kadrosunda 35 oyuncu bulunduran Beypiliç Boluspor'da bazı isimlerle yolların ayrılacağı öğrenildi. Teknik direktör Ahmet Taşyürek'n raporu doğrultusunda antrenmanlarda ve ilk 4 maçta beklenen veremeyen 5-6 oyuncuya kapının gösterileceği bu isimlerin arasında bazı yabancı oyuncularında olabileceği ifade edildi.