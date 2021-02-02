Yazıcı "Böyle bir skor beklemiyorduk"

Haber: Erdal Tanrıverdi

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktörler mücadeleye değerlendirdi.

Toplantıya ilk katılan Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı, sahalarında kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, “Böyle bir skor beklemiyorduk. Futbolda her şey var ama en azından kendi sahamızda puan almak istemiştik. 20. dakikaya kadar oyun başa baş gitti. Oyun dengeli giderken kaçırdığımız yüzde yüz gol var. O top dönünce kalemizde golü gördük. Mağlup duruma düştükten sonra oyunun dengesi bozuldu. Bu mağlubiyeti hakem arkadaşlarımıza bağlamak istemiyoruz ama biraz daha dikkatli olmaları gerekli. Yan hakemimiz 2 ofsayt kaçırdı, ikisi de gol oldu. Kasıt aramıyoruz ama onları yapıcı yönde uyarıyoruz. İki tane oyuncumuzun kramponları parçalandı faul verilmedi. Dengeyi bozdu ve bizim güç kaybetmemize sebep oldu. Hakem camiası yanlış anlamasın ama biraz daha dikkatli olmaları gerekir. 85. dakikada uzatma gösterdiler, bu da onların bir sorunu. Biz bunların arkasına sığınmayacağız, önümüzdeki haftalarda da daha iyi çalışıp telafi etmeye gayret göstereceğiz. Lig uzun bir maraton. Oyuncularımıza, başkanımıza, yönetimimize ve hocamıza güvenimiz tam. Ümit Karan hocamız az önce içeride güzel bir konuşma yaptı ve oyunculara inandığını söyledi. İçeride duygusal anlar yaşandı. İnşallah önümüzdeki haftalarda bunları sahaya yansıtacağız” ifadelerini kullandı.