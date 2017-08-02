Haber: Semih BAYKAL

Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz cumartesi günü TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor ile Bolu Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya gelen kırmızı beyazlı ekip, sahada Poepon ve Te Vrede’nin golleri ile 2 – 1 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısının sona ermesinden sonra Boluspor’da yedek kulübesinde oturan oyuncular anlamlı bir harekete imza attı. İlk yarı düdüğünün ardından sahaya giren top toplayıcılar kendi aralarında pas yapmaya başladı. Isınmak için sahada bulunan yeni transfer Sane ve diğer oyuncular top toplayıcıların gönlünü yaptı. Top toplayıcıların oyununa katılan Sane ve diğer futbolcular, küçük yaştaki çocuklar ile top oynayarak devre arası boyunca keyifli dakikalar geçirdi.