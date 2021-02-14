Yeni Adana Stadı kapılarını açıyor

Haber: C.Kutay Aykan

Merkez Sarıçam ilçesinde, 102 dönüm arazinin 43 dönümü üzerinde TOKİ tarafından inşaatına 2014'te başlanan, UEFA ve FIFA standartlarına göre inşa edilen Yeni Adana Stadı'nın yapımı tamamlandı.

Kapılarını açmaya hazırlanan 33 bin seyirci kapasiteli stadın, tribün koltuklarının yarısı Adana Demirspor'un "mavi-lacivert", diğer yarısı da Adanaspor'un "turuncu-beyaz" renklerinden oluşturuldu.

Çim zeminden itibaren 6 kat yüksekliğindeki statta, sosyal donatıların yanı sıra 10 asansör, 2 yürüyen merdiven, 104 turnike, basın ve VIP tribünü inşa edildi.

Mimari olarak engellilerin de rahatça kullanabileceği, 172 kişilik engelli bölümü ve 172 refakatçi koltuğunun bulunacağı şekilde yapılan stadın etrafında 431'i kapalı, toplam 1444 araçlık otopark hazırlandı.

Ayrıca, 9 engelli, 34 erkek, 34 kadın tuvaletinin, kadın ve erkekler için ayrı ayrı mescidin, sporcu ve hakemler için 2 rahatlama havuzu ve masaj odalarının yer aldığı stattan 46 branşta faaliyet gösteren spor kulüpleri faydalanabilecek.